الخميس 9 أبريل 2026 12:06 ص القاهرة
ماكرون يؤكد لترامب وبزشكيان أهمية وقف إطلاق النار بجميع الساحات وبينها لبنان


نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:17 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدث هاتفيًّا اليوم مع الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان، والأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس: «لكليهما، أشرت إلى أن قرارهما بقبول وقف إطلاق النار كان الخيار الأفضل الممكن».

وتابعت: «أعربت عن أملي بأن يتم احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل من قبل كل من الأطراف المتحاربة، في جميع ساحات الاشتباك، بما في ذلك في لبنان. إن هذا شرط ضروري لكي يكون وقف إطلاق النار موثوقًا ومستدامًا».

واستكمل: «يجب أن يفتح الطريق أمام مفاوضات شاملة تسمح بضمان أمن الجميع في الشرق الأوسط.. يجب أن يقدم أي اتفاق إجابات على المخاوف التي تثيرها البرامج النووية والباليستية الإيرانية، بالإضافة إلى سياستها الإقليمية وإجراءاتها في عرقلة الملاحة في مضيق هرمز».

وصرح ماكرون: «بهذه الطريقة فقط يمكن بناء سلام قوي ومستدام، بمساهمة الجميع الذين يمكنهم الإسهام في ذلك. ستتولى فرنسا دورها الكامل في ذلك، بالتنسيق الوثيق مع شركائها في الشرق الأوسط».

وختم بالقول: «هذا ما أشرت إليه أيضًا في محادثاتي اليوم مع قادة قطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان والعراق».

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

