دي فانس: وقف إطلاق النار مرهون بإعادة فتح مضيق هرمز

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن التزام واشنطن بشروط وقف إطلاق النار مرهون بالتزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح دي فانس، في تصريحات للصحفيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "واضح جدا في أن الاتفاق هو وقف إطلاق نار يتبعه مسار تفاوضي"، وأضاف: "هذا ما نقدمه، وفي المقابل ما يقدمه الطرف الآخر هو إعادة فتح مضيق هرمز"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وشدد على أنه "إذا لم نرَ أن ذلك يحدث، فإن الرئيس لن يلتزم بشروطنا إذا لم يلتزم الإيرانيون بشروطهم".

وفيما يتعلق بالملف النووي، قال دي فانس ردا على سؤال بشأن تخصيب اليورانيوم إن "الرئيس قال بوضوح إننا لا نريد لإيران امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي"، مضيفا: "كما أكد أننا لا نريد أن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بما يقود إلى سلاح نووي، ونريد منها التخلي عن الوقود النووي"، مشيرا إلى أن "هذه ستكون مطالبنا خلال المفاوضات".

وتابع: "سنرى ما الذي ستكون إيران مستعدة للتخلي عنه. وإذا أظهرت حسن نية حقيقي وقدمت ما نحتاجه للوصول إلى اتفاق ناجح يضمن أمن الشعب الأمريكي، فأعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه في المقابل".