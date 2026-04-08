رئيس البرلمان الإيراني يعلن انتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ​قاليباف، اليوم، إن ‌ثلاثة بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر لوقف إطلاق ​النار بين الولايات ​المتحدة وإيران قد انتهكت قبل ⁠بدء المفاوضات المقرر ​انطلاقها يوم الجمعة في باكستان، ​مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، يعد وقف إطلاق النار ​الثنائي أو المفاوضات ​أمرا غير منطقي.

وأضاف في منشور له ‌على ⁠منصة إكس، أن هذه الانتهاكات شملت خرق وقف إطلاق النار في لبنان ​ودخول ​طائرة ⁠بدون طيار إلى المجال الجوي الإيراني وإنكار حق ​إيران في تخصيب ​اليورانيوم، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت ⁠مصادر باكستانية، إن قاليباف سيتوجه برفقة وزير الخارجية ⁠عباس ​عراقجي، إلى إسلام ​آباد لإجراء محادثات مع الولايات ​المتحدة.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، قالت الحكومة الإيرانية إنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.