هدنة إيران وأمريكا تبدأ بانتهاكات طالت 6 دول عربية

بدأت الهدنة المؤقتة بين إيران والولايات المتحدة، الأربعاء، بانتهاكات إيرانية طالت دولا خليجية، إضافة لغارات إسرائيلية مكثفة على لبنان.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول عن الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين ولبنان، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموافقة على وقف مشروط لإطلاق النار مع طهران.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وجاء إعلان ترامب قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة -جددها عدة مرات- كان منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز وعقد اتفاق بين البلدين بشأن الملف النووي.

الإمارات



أعلنت الإمارات التعامل مع 17 صاروخا و35 مسيرة "قادمة من إيران"، وأدت إلى 3 إصابات، وفق بيان لوزارة الدفاع.

كما تسببت الهجمات الإيرانية في "حريق بمنشأة حبشان لمعالجة الغاز، جراء سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح لأنظمة الدفاع الجوي"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 9 مسيّرات، بعد إعلان الدفاع المدني، في بيانات متفرقة، إطلاق 5 إنذارات للتحذير من خطر في العاصمة الرياض ومحافظتي الخرج (وسط) وينبع (غرب) والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية.

قطر



أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، تصديها لـ"هجوم بـ7 صواريخ وعدد من المسيرات من إيران".

الكويت



وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في بيان تعامل الدفاعات الجوية منذ الثامنة صباحا وحتى الـ12:30 ظهرا(ت.ج +3) مع موجة مكثفة من الهجمات، تم خلالها الرصد والتصدي لـ28 طائرة مسيّرة استهدفت البلاد.

وأضاف أن بعض الهجمات استهدفت منشآت نفطية حيوية ومحطات طاقة جنوبي الكويت، ما أدى لأضرار مادية "جسيمة" في البنية التحتية النفطية ومحطات الكهرباء وتقطير المياه، دون أن يحدد مصدر الهجمات.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت تلك المنشآت تمت منذ فجر الأربعاء، في إشارة إلى أنها تمت بعد إعلان الهدنة بين واشنطن وطهران.

البحرين



وأعلن مركز الاتصال الوطني البحريني، في بيان، بأن "منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة استهدفت المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

لبنان



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، تنفيذه هجمات على نحو 100 هدف في لبنان خلال 10 دقائق، وقال مراسل الأناضول إن بعضها استهدف مناطق واسعة ذات غالبية سنّية في العاصمة بيروت وجبل لبنان.

وبينما أعلنت إيران والوساطة الباكستانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان مشمول بهذه الهدنة، قال الجيش الإسرائيلي إن لبنان "غير مشمول"، وواصل عدوانه الدموي على البلد العربي.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان، في بيان، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من البلاد، الأربعاء، وصلت إلى "254 شهيدًا و1165 جريحا".

هدنة أسبوعين

وفجر الأربعاء، أعلن ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بفتح "كامل وآمن وفوري" لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، إن هذه الموافقة تأتي "بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير".

وتابع: "السبب وراء ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط".

ومضى قائلا: "تلقينا مقترحا من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران".

واعتبر أن وقف إطلاق النار لفترة أسبوعين "سيتيح إتمام الاتفاق وتفعيله".

​​​​​​​وفي إيران، أعلن مجلس الأمن القومي عن مفاوضات ستنعقد مع ممثلي الولايات المتحدة في إسلام آباد لمدة 15 يوما بهدف إتمام الاتفاق.

ولم يحدد المجلس موعد انطلاق المفاوضات، غير أن البيت الأبيض قال إن نائب الرئيس جي دي فانس، سيشارك مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في مباحثات أمريكية إيرانية في إسلام آباد السبت المقبل.