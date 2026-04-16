15 فيلما من حول العالم في مسابقة الروائي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لأفلام مسابقة الفيلم الروائي، المشاركة خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 إبريل إلى 2 مايو المقبل، إذ تضم 15 فيلمًا روائيًا متنوعًا من مختلف بلدان العالم.

وتشمل المسابقة فيلم "قبل الضهر"، إنتاج مشترك بين مصر والسعودية، للمخرج مروان الشافعي، في عرضه العالمي الأول، إذ إنه إنتاج 2026، ومدته 15 دقيقة، وتدور أحداثه حول المراهق "سيف"، الذي ينطلق بعد مأساة شخصية في رحلة لتطهير نفسه، ليكتشف أن الطريق إلى الماء ليس سهلاً على الإطلاق.

ومن مصر أيضًا يشارك فيلم "32 ب (مشاكل داخلية)"، ومدته 19 دقيقة، وإخراج محمد طاهر، في عرض مصري أول، ويناقش الفيلم قصة أب أعزب تنقلب حياته رأسًا على عقب حين تلمّح له والدة إحدى زميلات ابنته في الفريق بضرورة شراء حمالة صدر لها.

بينما يأتي فيلم "هروب الدجاج" من كوريا الجنوبية، ومدته 22 دقيقة، وإنتاج 2025 للمخرج سانج فيل يوك، ويشارك كعرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول "جين وون"، عامل توصيل دجاج يركض في الشوارع ليلاً، حيث يصادف حبيبته السابقة "مي-يونج".

وفي عرضه العالمي الأول يشارك فيلم "من طين وحليب"، وهو إنتاج مشترك بين ليبيا وتونس ولبنان وفرنسا، مدته 21 دقيقة، وإخراج مفتاح سعيد، وتدور أحداثه حول شابة غريبة الأطوار أخفتها عائلتها في الريف الليبي، تُؤخذ في رحلة خاصة إلى المدينة بعد نوبة غضب عنيفة.

كما يشارك فيلم "بيمو" من الجزائر، ومدته 23 دقيقة، إخراج أمنية هنادر، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور الأحداث حول محاولة "سهام" شق طريقها في فرنسا، عندما تتلقى مكالمة من والدتها تخبرها بأن شقيقها قد ركب البحر ليلحق بها.

وفي تعاون مشترك بين فرنسا وجنوب إفريقيا يأتي فيلم "النسور"، إخراج ديان وايس، ومدته 15 دقيقة، في عرض مصري أول، وتدور الأحداث في اللحظات المتوترة بعد حادث سيارة، وقبل وصول السلطات، حيث يحاول سائق شاحنة مندفع ويائس أن يحمي مركبته بشراسة، لكن الأمور تخرج سريعًا عن سيطرته.

ويأتي فيلم "بييتا"، من إنتاج مشترك بين أفغانستان وألمانيا، مدته 20 دقيقة، من إخراج أريا عزيزي، في عرض عالمي أول، وتدور الأحداث حول جلوس رحيمة، الأم العزباء، في القبو مع أطفالها الثلاثة الصغار، وتصبح الأوضاع أكثر يأسًا مع اندلاع الحرب.

ومن الأفلام المشاركة أيضًا فيلم "زيزو"، إنتاج مشترك بين مصر وقطر وفرنسا، مدته 19 دقيقة، للمخرج خالد معيط، في عرض إفريقي أول، وتدور الأحداث حول سعي "زيزو"، وهو صبي في الثالثة عشرة من عمره يعاني من زيادة الوزن، لكسب صداقة أكثر أطفال الحي شعبية، إلا أن محاولاته المستمرة تضعه في مهب سخرية غير متوقعة.

ومن البرازيل يأتي فيلم "سامبا إلى الأبد"، ومدته 15 دقيقة، إخراج ليوناردو مارتينيلي، في عرضه الإفريقي الأول، وتدور الأحداث حول كفاح عامل نظافة في الشوارع خلال كرنفال ريو للتعامل مع فقدان شقيقته والالتزام بواجبات عمله، ووسط أجواء الاحتفالات يعثر على طفل تائه وينطلق لمساعدته.

كما يشارك فيلم "صدى الساحرة" من إسبانيا، ومدته 24 دقيقة، إخراج مارك كاماردونس، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور الأحداث حول اعتقاد سيبريانا أنها رأت حريقًا ليلًا في الجبل، لكن لا توجد أي آثار لرماد أو شهود يؤكدون ما رأته، وتحاول جدتها، وهي خبيرة أعشاب مسنّة، أن تجعلها ترى ما هو أبعد من النيران.

ويأتي فيلم "الصياد"، من بلجيكا، ومدته 30 دقيقة، إخراج لوكا جال، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور الأحداث حول "روبن"، صائد طيور حكومي وحيد، مُكلف باصطياد طيور غير مرئية، يقرر في أحد الأيام التمرد على الأوامر ويتخذ قرارًا خطيرًا.

كما يشارك فيلم "الأراضي الفارغة"، وهو إنتاج بين مصر وأمريكا، ومدته 18 دقيقة، للمخرج كريم الدين الألفي، في عرضه الإفريقي الأول، وتدور الأحداث عندما ينتقل جندي وزوجته إلى منزل مدعوم من الدولة، ويعكر صفو حياتهما الزوجية لغز اختفاء ابنة العائلة التي كانت تقطن المنزل قبلهما.

ومن بولندا يشارك فيلم "بالونات" في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدته 30 دقيقة، وإخراج جيكوب ميتشنيكويسكي، ويسلط الضوء على عائلة تعيش في قرية صغيرة في مكان ناءٍ، يهرب الأب من المشاكل المالية المتزايدة، معتقدًا أن محاولة كسر رقم قياسي عالمي سخيف قد تحلها.

فيما يشارك فيلم "يوم الأحد العائلي" من المكسيك، ومدته 16 دقيقة، وإخراج جيراردو ديلراتزو، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور الأحداث في ضواحي مدينة مكسيكو، حيث يُعد جمع الإتاوات من التجار والسكان حدثًا يوميًا معتادًا.

ومن فرنسا يأتي فيلم "خط الحياة"، إخراج هيوجو بيكر، ومدته 22 دقيقة، في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور الأحداث في ليلة عيد الميلاد عام 1916، حيث يخضع ساعيان للاستجواب بعد تعرض شاحنة بريدهم لكمين خلف خطوط العدو، وتتصاعد الشكوك حول تورطهما في التجسس بينما يكافحان لتبرير وجودهما في المنطقة العازلة "أرض لا صاحب لها".

يذكر أن المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: "المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة".