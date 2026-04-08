أعلنت إداة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، استئناف تشغيل رحلاتها اعتبارا من العاشر من شهر أبريل الجاري، في إطار خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر أسطولها الجوي بعد إستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

وقال مدير عام الشركة المهندس مناف عبدالمنعم عاجل، في بيان، إن المرحلة الأولى من الخطة ستتضمن تسيير رحلات داخلية تربط العاصمة بغداد بكل من محافظات أربيل والسليمانية والبصرة، يوازي ذلك جدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية والتي تشمل إسطنبول والقاهرة وعمّان، وذلك وفق جدول تشغيلي منظم يراعي انسيابية الحركة الجوية ومتطلبات الطلب على السفر.

وأضاف أن استئناف الرحلات يأتي ضمن رؤية تشغيلية مدروسة تهدف إلى إستعادة نشاط الطائر الأخضر بشكلٍ تدريجي وآمن، مشيراً إلى التزام الشركة بتقديم خدمات نوعية للمسافرين وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع متابعة دقيقة لكافة التطورات المحيطة.

وأكد عاجل، مضي الشركة في إعادة تشغيل بقية الخطوط الجوية تباعاً، وفق تقييم مستمر للظروف التشغيلية والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إتدامة تنفيذ الرحلات الآمنة للمسافرين وطواقم وطائرات الشركة، داعياً المسافرين إلى مراجعة مكاتب الخطوط الجوية العراقية الرسمية في داخل العراق وخارجه أو الإستفادة من خدمات تطبيق الحجز الألكتروني ، لغرض تثبيت حجوزات السفر.