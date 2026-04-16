مسئول عسكري إسرائيلي يتوقع إعلاناً لوقف إطلاق النار في لبنان مساء اليوم

أفاد مسئول عسكري إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن إعلاناً لوقف إطلاق النار قد يصدر مساء الخميس بشأن لبنان.

وأشار إلى أن الوضع "عند مفترق طرق"، ومؤكداً أن "لا شيء نهائياً بعد، لكنه قد يحدث اليوم".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس جوزاف عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن شكره بشأن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وأضافت الرئاسة في بيان على منصة "إكس" أنه خلال الاتصال، جدّد عون شكره لترامب على الجهود التي يبذلها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم، تمهيداً لإطلاق عملية سلام في المنطقة، معرباً عن أمله في استمرار هذه المساعي للتوصل إلى وقف النار في أسرع وقت ممكن.

من جهته، أكد ترامب دعمه للرئيس عون وللبنان، مشدداً على التزامه بالاستجابة للطلب اللبناني والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.