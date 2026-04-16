القناة 12 العبرية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان على كريات شمونة

قالت القناة 12 العبرية، إن صاروخا أطلق من لبنان سقط، الخميس، على مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

ونشرت القناة مقطع فيديو لنيران تندلع بإحدى السيارات، قالت إنها في المستوطنة.

وادعت أنه لم يتم رصد إصابات بشرية، دون أن يتسن للأناضول التأكد من صحة ذلك من مصدر مستقل.

وتفرض إسرائيل تعتيما كبيرا وقيودا مشددة على نشر تفاصيل خسائرها الناجمة عن الهجمات الصاروخية والمسيرات، إلى جانب المعارك البرية مع مقاتلي الحزب في جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار إلى دوي صفارات الإنذار إثر رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان.

وهذا هو الانذار رقم 14، الخميس، وفق رصد الأناضول استنادا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذارات دوت في عشرات المدن والبلدات شمالي إسرائيل بما فيها كريات شمونة ومدينة نهاريا وبلدات رأس الناقورة وشلومي ومزرعه وتل حاي.

ورغم أن محادثات عقدت بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الثلاثاء، إلا أن إعلاما عبريا قال إن تل أبيب رفضت وقف إطلاق النار بالتزامن مع تلك المحادثات.

يأتي ذلك فيما يستمر العدوان الذي تشنه إسرائيل على لبنان منذ 2 مارس الماضي، والذي خلّف 2196 شهيدا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.