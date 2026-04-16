وزير الدفاع الأمريكي يهدد بضرب البينة التحتية والطاقة في إيران

هدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، بقصف البينة التحتية والكهرباء والطاقة في إيران "إذا اتخذ النظام الإيراني قرارا خاطئا".

وقال هيجسيث في تصريح صحفي الخميس موجها كلامه للمسؤولين العسكريين الإيرانيين: "نحن نراقبكم، قدراتنا العسكرية تضاهي قدراتكم، وهذه معركة غير متكافئة".

وأضاف أن القدرات العسكرية الإيرانية تعاني من ضعف خطير في الوقت الحالي، وأن القدرة على إنتاج الصواريخ مفتقرة.

وادعى هيجسيث أن الولايات المتحدة "أقوى" من أي وقت مضى، مضيفا "إذا اتخذت إيران قرارا خاطئا، فستُمطر القنابل على البنية التحتية والكهرباء والطاقة".

ونفى صحة سيطرة إيران على مضيق هرمز، مدعيا أن البحرية الأمريكية تسيطر على حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، دان كين، إن بلاده مستعدة وجاهزة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق في أي لحظة.

وذكر أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشمل جميع السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية بغض النظر عن منشأها.

وأكد أن هذا الإجراء ليس حصارا لمضيق هرمز بل حصارا للموانئ والسواحل الإيرانية.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الخام، ما أثار مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، انتهاء مفاوضات بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد السبت بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أو تأكيد استمرار الهدنة بينهما الممتدة لأسبوعين منذ 8 أبريل الجاري، بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي استهدفت دولا بالمنطقة.