رئيس الشورى القطري: أنقرة والدوحة عالجتا مشاكل سياسية عديدة بالمنطقة

أكد رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، أن العلاقات التركية القطرية راسخة واستراتيجية على كافة الأصعدة، وأن البلدين تمكنا من معالجة العديد من المشاكل السياسية في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للأناضول على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول برعاية رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش.

وأوضح الغانم أن تركيا وقطر تقومان بدور مهم في حل النزاعات والصراعات القائمة، وتؤديان دور الوساطة بنجاح لإنهاء الكثير من المشاكل التي تقع بين الدول.

وأضاف أن تركيا وقطر على تواصل وتنسيق دائمين، معربا عن اعتقاده بأن البلدين استطاعا معالجة الكثير من المشاكل السياسية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والدعم القطري للشعب الفلسطيني، قال الغانم: "لا شك أن دولة قطر قامت بأدوار كثيرة لنصرة الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين، وهناك جهود كبير على كافة الأصعدة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة وعموم البلاد".

وأردف قائلا: "وهناك مبادرات كثيرة بين قطر والأصدقاء في تركيا ومجلس الشورى القطري مهتم بدعم الفلسطينيين. وهناك مبادرة سياسية مهمة جدا صدرت من البرلمان التركي حيث تم إنشاء مجموعة دولية كبيرة مختصة بالقدس اسمها مجموعة البرلمانيين من أجل فلسطين".

وأوضح أن هذه المجموعة نشطة جدا وسيكون لها برنامج عمل على المستوى السياسي والمستوى الإعلامي، مؤكدا أن قطر تنسق مع تركيا بحيث يكون هناك برنامج عمل يمكن من خلاله تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وجمع جهود البرلمانيين تحت سقف واحد.

وردا على سؤال حول استضافة إسطنبول لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، قال الغانم: "هذه فعالية مهمة جدا، وهذه منظمة قديمة جدا وتحظى بسمعة دولية كبيرة وكل برلمانات العالم منضوية فيها".

والأربعاء، انطلقت اجتماعات الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعد واحدة من أكثر الفعاليات شمولا والأعلى مشاركة في السنوات الأخيرة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية.

وتتضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أكثر من 80 فعالية، وتستمر حتى الأحد المقبل.