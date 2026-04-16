29 شهيدا في لبنان يرفع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 2196 منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 29 شخصا وإصابة 124 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2196 شهيدا و7 آلاف و185 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

وأوضحت أن من بين الشهداء 172 طفلا و260 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى من الأطفال 661، ومن النساء 1167.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم التاسع ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل الجاري، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

وفي 2 مارس الماضي، بدأ "حزب الله" هجوما على موقع عسكري إسرائيلي، عقب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران واغتيال مرشدها الأعلى علي خامنئي، بالإضافة إلى اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024.

وفي اليوم ذاته، شنت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت فيما بعد في توغل بري بزعم إنشاء منطقة "أمنية" خالية من سلاح "حزب الله".



