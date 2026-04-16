مقر خاتم الأنبياء الإيراني: مستعدون للدفاع الشامل في حال أي اعتداء جديد

قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني علي عبد اللهي، الخميس، إن جميع المعدات المستخدمة خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل "كانت محلية الصنع"، مؤكداً أن "القوات المسلحة مستعدة للدفاع الشامل في حال أي اعتداء جديد".

وأعرب علي عبد اللهي خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران عن تقديره لمواقف الدعم التي أبدتها الحكومة والشعب في باكستان تجاه إيران خلال ما وصفها بـ"الحربين المفروضتين الثانية والثالثة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومضى قائلاً: "في حال ارتكب العدو أي خطأ آخر سيواجه رداً قاسياً من قبل قوات المسلحة الإيرانية".

بدوره قال قائد الجيش الباكستاني: "سنواصل جهودنا لإنهاء الحرب وتقدم المفاوضات".