علق رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، على التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين لحين استكمال المفاوضات.

وقال حمد عبر حسابه على منصة إكس: «الآن بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تتلوها مفاوضات بين الجانبين في إسلام آباد، كنت آمل أن يسعى الجميع إلى الحل الأمثل وهو إبرام اتفاق سلام كامل غير محدود بزمن مؤقت حتى لا نعود إلى أتون الحرب ثانية».

وأضاف: «تعلمنا من تجارب سابقة أن الاتفاقات التي تبرم لمُهَلٍ محددة ربما تظل مؤقتة في إطار فترات تمديد، تطول أو تقصر، من دون اتفاق على إنهاء الحرب تماما وإقرار السلام».

وتابع: «أتمنى أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوعين القادمين، فما أخشاه في هذه الحالة هو أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ويظل المجال مفتوحا امام إسرائيل لتأزيم المنطقة وقتما تريد، فيخرج علينا أحد من أصحاب القرار فيها ليختلق أمرا ما، أو يقول هناك عمل ما يجب القيام به قبل الاتفاق على السلام، فتظل المنطقة تقف على رؤوس أصابعها بقلق وترقب، وهو ما لا نفضله ولا نريده، بل يريده بعض المستفيدين الذين يسعون دائما إلى ابتزاز منطقتنا، ومن يدقون طبول الحرب حتى الآن، كما نشاهده في لبنان، فكل الأطراف تعرف أساسا ما يجب وما يمكن القيام به، وتعرف ما هو حق لإيران وما هو ليس بحق لها».

وختم بالقول: «آمل وأتمنى ألا تتبخر الآمال، التي انتعشت عندما أُعلِن الاتفاق في الساعة الأخيرة، في أن تحقق المفاوضات المقبلة اتفاقا دائما يحول دون مزيد من الأزمات. وهناك نقاط اخرى سأذكرها لاحقاً».

واتفقت الولايات المتحدة ‌وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة قد تضع حداً لحرب استمرت ستة أسابيع ‌وأسفرت عن ‌مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى أنحاء الشرق الأوسط، متسببة في اضطراب ‌غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وسبق أن أعلن‌مكتب رئيس ‌الوزراء الباكستاني شهباز ‌شريف، اليوم الأربعاء، في بيان، أن الرئيس الإيراني مسعود ​بزشكيان أكد ‌أن إيران، ستشارك في المفاوضات مع ​الولايات المتحدة ‌في ‌إسلام آباد، والتي ‌تعقد ‌بهدف التوصل ‌لحل للصراع بينهما، ومن المقرر أن تنطلق الجمعة.