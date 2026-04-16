وزير الحرب الأمريكي: دوافع إيران للالتزام بوقف إطلاق النار قوية للغاية

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، إن دوافع إيران للالتزام بوقف إطلاق النار "قوية للغاية".

جاء ذلك رداً على سؤال صحفي حول كيفية تنفيذ واشنطن لوقف إطلاق النار مع بلد تراجعت قدرته على السيطرة على قواته العسكرية، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأضاف هيجسيث أن جماعة الحوثيين في اليمن تبدو حتى الآن ملتزمة بعدم الانخراط في الصراع، مشيراً إلى أن هذا "قرار صائب" من جانبها.

وأشار هيجسيث إلى أن الولايات المتحدة ستضمن "عدم" امتلاك إيران سلاحاً نووياً. وكرر دعوته للنظام "بالاختيار بحكمة"، مضيفاً أنه إذا "اختار بشكل خاطئ"، فسيكون هناك حصار وقصف.