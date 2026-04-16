مدرب محمد شريف السابق يقود السعودية في كأس العالم خلفا لرينارد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف تقرير صحفي سعودي عن المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية، خلفًا للفرنسي المقال هيرفي رينارد، والذي يرحل عن منتخب الصقور بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس الماضي لسوء النتائج.

ووفقًا لصحيفة «اليوم» السعودية فإن اتحاد الكرة السعودي استقر على تعيين اليوناني جورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، لقيادة منتخب الأخضر السعودي في كأس العالم 2026، والذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسبق للمدرب اليوناني تدريب محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي الحالي ومنتخب مصر، خلال فترة احترافه في الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فاضل بين 3 مدربين خلال الفترة الماضية، قبل أن يستقر على اختيار جورجوس دونيس.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن عن تعيين المدرب اليوناني لقيادة المنتخب السعودي خلفًا لرينارد خلال الأيام القليلة المقبلة.