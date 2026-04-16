المفوضية الأوروبية: سنواصل المطالبة بالاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان.

وكتبت فون دير لاين في منشور عبر منصة "إكس"، أنها ترحب بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام المعلن بين إسرائيل ولبنان والذي توسط فيه ترامب، معتبرة أن هذه الخطوة "تبعث على الارتياح"، في ظل الخسائر الكبيرة التي خلّفها النزاع.

وأضافت أن أوروبا ستواصل المطالبة بالاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني عبر مساعدات إنسانية كبيرة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى "محادثات ممتازة" مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الجانبين وافقا على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن لبنان وإسرائيل عقدا، الثلاثاء، أول اجتماع بينهما منذ 34 عاماً في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.