الجيش الليبي يبحث مع بعثة الأمم المتحدة مستجدات الملف السياسي والاقتصادي

استقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن صدام حفتر، اليوم، رفقة مستشار الأمن القومي، عبدالرازق الناظوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشئون السياسية، ستيفاني خوري، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالملفين السياسي والاقتصادي، حيث أعربت البعثة عن ترحيبها بما تم التوافق عليه بشأن توحيد الإنفاق، كما أثنت على الجهود التي تبذلها القيادة العامة في إطار تنسيق العمل المشترك بين أبناء المؤسسة العسكرية، والتي تُوّجت بتشكيل لجنة (3+3) لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على كامل التراب الليبي، بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأشاد الفريق أول ركن صدام حفتر بدور بعثة الأمم المتحدة، والجهود التي تبذلها في مختلف المسارات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الدائم على كل المستويات.



