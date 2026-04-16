ترامب: عون ونتنياهو وافقا على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى "محادثات ممتازة" مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الجانبين وافقا على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن لبنان وإسرائيل عقدا، الثلاثاء، أول اجتماع بينهما منذ 34 عاماً في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأضاف أنه كلّف نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، بالتعاون مع رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بالعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي للتوصل إلى "سلام دائم".

وأكد ترامب أن جهوده أسهمت في حل تسعة نزاعات حول العالم، معرباً عن أمله في أن يشكّل هذا الاتفاق "الإنجاز العاشر" في مسار إحلال السلام.