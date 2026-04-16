وزير الحرب الأمريكي: الحصار الأمريكي على موانئ إيران سيستمر طالما لزم الأمر

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستواصل منع كل السفن من بلوغ الموانئ الإيرانية أو الخروج منها "طالما لزم الأمر".

وقال هيجسيث في اليوم الرابع من دخول الحصار الذي أعلنته واشنطن للموانئ الإيرانية حيز التنفيذ "لكي أكون واضحاً، هذا الحصار يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها. وسنواصل هذا الحصار طالما لزم الأمر"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي.بي.سي".

وكانت إيران قد قدمت مقترحا خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة يقضي بالسماح للسفن بالمرور بحرية عبر الجزء العُماني من مضيق هرمز، دون التعرض لأي تهديد، وذلك بشرط التوصل إلى اتفاق يمنع استئناف الحرب، نقلاً عن مصدر لوكالة رويترز للأنباء.

وأوضح المصدر أن هذا الطرح يعد إشارة تهدئة أكثر منه حلا فوريا لأزمة الملاحة، إذ لا يُتوقع أن يخفف بشكل مباشر من أزمة مئات السفن العالقة في هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا قبل اندلاع الحرب.