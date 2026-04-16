ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو 2024 في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.6% خلال مارس الماضي، بحسب التقديرات النهائية التي أصدرها مكتب الاحصاء الأوروبي " يوروستات" اليوم الخميس.

وكان معدل التضخم قد بلغ 9ر1% خلال فبراير الماضي.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1ر5% نتيجة للحرب في إيران.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد أبقى مؤخرا على معدل الفائدة بدون تغيير عند 2%.

وأوضحت رئيسة البنك كريستين لاجارد، أن البنك يراقب الوضع كثب، وسيكون مستعدا للتدخل إذا تطلب الأمر.