الخميس 16 أبريل 2026 3:32 م القاهرة
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو 2024

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 3:15 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 3:15 م

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو 2024 في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.6% خلال مارس الماضي، بحسب التقديرات النهائية التي أصدرها مكتب الاحصاء الأوروبي " يوروستات" اليوم الخميس.

وكان معدل التضخم قد بلغ 9ر1% خلال فبراير الماضي.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1ر5% نتيجة للحرب في إيران.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد أبقى مؤخرا على معدل الفائدة بدون تغيير عند 2%.

وأوضحت رئيسة البنك كريستين لاجارد، أن البنك يراقب الوضع كثب، وسيكون مستعدا للتدخل إذا تطلب الأمر.

