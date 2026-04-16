اعتقال 40 ناشطا خلال تفريق مسيرة ضد رفع أسعار المحروقات في موريتانيا

أعلنت حركة حقوقية معارضة في موريتانيا، اليوم الخميس، اعتقال 40 ناشطا خلال تفريق مسيرة منددة برفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي في البلاد.

وقال الحسن أمبارك المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس حركة إيرا الحقوقية المناهضة للرق، على حسابه الرسمي بموقع فيسبك، إن "الشرطة الموريتانية اعتقلت ما لا يقل عن 40 ناشطا من المشاركين في مسيرة للحركة منددة برفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي والمطالبة بإطلاق سراح سجناء الحركة".

وأوضح أن المعتقلين اقتيدوا على متن سيارات الشرطة إلى جهة مجهولة .

وفرقت قوات مكافحة الشغب الموريتاني، مسيرة احتجاجية لحركة انبعاث التيار الانعتاقي "إيرا" نظمتها للتنديد برفع أسعار المحروقات والغاز والمنزلي واعتقال ناشطين حقوقيين ونائبتين في البرلمان ينتمون للحركة.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الشرطة استخدمت الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعتهم من التقدم نحو مركز العاصمة نواكشوط حيث كانوا يعتزمون التوقف بساحة الحرية أمام البرلمان للتنديد بارتفاع أسعار المحروقات والغاز والمطالبة بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين المسجونين والبرلمانيتين.

وحاول المتظاهرون، السير نحو الشارع الرئيسي للمدينة مرددين شعارات مناهضة للغلاء ومنددة بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومطالبة بإطلاق سراح السجناء لكن قوات الأمن تصدت لهم عند السوق الكبير للعاصمة ومنعتهم من التقدم.

وندد منظمو المسيرة بقمعها وقالوا إنهم كانوا سلميين ملتزمين بطريق المسيرة الذي حددوه سلفا، وأنهم لم يكونوا يعتزمون إثارة أي شغب لكن السلطات لم ترخص للمسيرة.

وعادة ما تقابل أنشطة حركة انبعاث التيار الانعتاقي (المرخص لها) بزعامة النائب البرلماني ومرشح الرئاسة بيرام ولد الداه ولد أعبيد بالقمع.

وتطالب الحركة من خلال مسيرتها بالإفراج عن نشطاء منها سجنوا بتهم التلفيق والتزوير على خلفية كشفهم لما قالوا إنها حالة ممارسة العبودية على فتاة قاصر من شريحة العبيد السابقين بينما قال القضاء إنها حالة ملفقة.

وتطالب المسيرة، كذلك بالإفراج عن نائبتين في البرلمان تقبعان في السجن على ذمة التحقيق بتهمة المساس بشخص رئيس الجمهورية وإهانته بعبارات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت النيابة العامة إنها حالة تلبس بإهانة رئيس الجمهورية الذي يحميه قانون مثير للجدل يسمى "قانون حماية الرموز الوطنية".