النيابة الإدارية تستدعي مسئولين بسيرك قومي العجوزة للاستماع لأقوالهم في إصابة طفلة بسبب شبل

أمرت النيابة الإدارية باستدعاء كلٍّ من مدير أمن السيرك القومي بالعجوزة، ومدير إدارة التعاقدات بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمشرف على قاعة العرض بالسيرك القومي للاستماع لأقوالهم في واقعة تعرض طفلة صغيرة للإصابة من شبل أثناء التقاط صور تذكارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن ما جرى تداوله عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول تعرُّض طفلة صغيرة لإصابة من "شبل" داخل السيرك القومي، وذلك أثناء التقاط صورة تذكارية عقب انتهاء العرض، مساء يوم أول أمس الثلاثاء الموافق ١٤ أبريل الجاري.

وفور إخطار النيابة المختصة بالواقعة، كلَّف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة الإدارية للثقافة، فريقًا من أعضاء النيابة، ضمَّ كلًّا من المستشار عمرو كمال، والمستشارة فاطمة عاطف، بالانتقال إلى مقر السيرك القومي بالعجوزة؛ لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الحادث.

واستمع فريق التحقيق إلى أقوال عددٍ من المسئولين، كما قام بمشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة وقت الحادث وتفريغها، وتبيَّن أن الواقعة حدثت قبيل الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي عقب انتهاء العرض، أثناء إخراج "الشبل" من القفص المخصص له لالتقاط الصور التذكارية؛ مما أسفر عن إصابة الطفلة بجروح وخدوش ونقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقل فريق التحقيق إلى المستشفى الذي استقبل الطفلة فور وقوع الحادث، حيث تم سؤال أفراد الطاقم الطبي، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالحالة، والتي تبيَّن منها إصابتها بجروح وخدوش بالوجه استلزمت خياطة طبية، وغادرت المستشفى بصحبة ذويها في ذات يوم الواقعة عقب تلقيها العلاج اللازم.