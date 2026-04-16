أفادت الشرطة الأمريكية بأن نائب حاكم ولاية فرجينيا السابق، جاستن فيرفاكس، قتل زوجته ثم انتحر في منزلهما صباح اليوم الخميس.

وكان فيرفاكس نجما صاعدا في الحزب الديمقراطي منذ عدة سنوات قبل أن تقلب مزاعم بشأن اعتداءات جنسية حياته العملية رأسا على عقب.

وتم العثور عليهما متوفيين في منزلهما شمالي فيرجينيا في أنانديل بعدما اتصل ابنهما بخدمة الطوارئ بعد منتصف الليل بقليل، وفقا لما ذكر كيفين ديفيز قائد شرطة مقاطعة فيرفاكس.

وأشار ديفيز إلى أن الزوجين كان يقومان بإجراءات الطلاق، وتسلم فيرفاكس مؤخرا أوراقا رسمية تشير إلى موعد مثوله أمام المحكمة.

وأضاف قائد الشرطة: "قد تكون هذه شرارة الجريمة. سيكتشف المحققون إن كان هذا قد أدى إلى هذه المأساة".

وبدا لفترة وجيزة في عام 2019 أن فيرفاكس يستعد ليصبح حاكما لفيرجينيا حيث حوصر الحاكم الديمقراطي رالف نورثام بفضيحة بسبب صورة عنصرية في كتاب التخرج من كلية الطب مما أدى إلى دعوات لاستقالة نورثام.

ثم تقدمت امرأتان واتهمتها فيرفاكس بالاعتداء عليهما جنسيا قبل سنوات. ورفض هو هذه المزاعم بشدة.

وقالت فانيسا تايسون إن فيرفاكس، الذي كان طالبا في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا يعمل مساعدا لجون إدواردز المرشح لمنصب نائب الرئيس، أجبرها على ممارسة الجنس الفموي معه في غرفته بفندق أثناء المؤتمر الوطني الديمقراطي في بوسطن في 2004. وبعد يومين من تقديم تايسون لشهادتها، أدلت ميريديث واتسون بشهادتها، حيث اتهمت فيرفاكس باغتصابها في 2000 عندما كانا طالبين في جامعة ديوك.

وقال فيرفاكس إن الواقعتين كانتا رضائيتين ورفض دعوات لاستقالته. وحاول فيرفاكس لاحقا أن يترشح لمنصب حاكم الولاية، لكن الديمقراطيين في فيرجينيا تخلوا عنه.

وقال ديفيز: "إنه أمر محزن للغاية بالنسبة لهذا المجتمع. الكثير ممن يعرفون عائلة فيرفاكس.. الجميع مصدومون. نحن مصدومون".