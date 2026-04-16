- بونيلي ينتقد ازدواجية المعايير الأوروبية ويستنكر الصمت تجاه الانتهاكات في غزة والضفة

قال أنجيلو بونيلي، عضو البرلمان الإيطالي ورئيس حزب الخضر، إن رئيسة وزراء بلاده عملت على تعليق اتفاق التعاون العسكري مع إسرائيل، وذلك بعد تعرض جنود إيطاليين تابعين للأمم المتحدة لضربات إسرائيلية.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أخبرته بأن الاتفاق العسكري مع إسرائيل كان يُستخدم كأداة دبلوماسية، بما يساعد إيطاليا على إجراء حوار مع إسرائيل.

واستنكر بونيلي هذا الطرح، قائلًا: "كيف يمكن أن يتم هذا الحوار عبر الأسلحة؟ هذا أمر لا يُصدق. المسألة تتعلق بالحكومة الإيطالية، وهناك العديد من المشكلات والقضايا القائمة في ظل غياب مبادئ واضحة. هذا الاتفاق لم يُلغَ، بل جرى تعليقه، وهناك موجة واسعة من التنديد بهذه العملية الإجرامية، وبتلك الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية".

وفي سياق متصل، أكد بونيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهك القانون الدولي انتهاكًا جسيمًا، مشيرًا إلى ما وصفه بازدواجية المعايير داخل الاتحاد الأوروبي. وقال: "من غير المقبول أن يلتزم الاتحاد الأوروبي الصمت، في حين رأيناه يفرض عقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا".

وتابع: "في المقابل، نشهد هذا الصمت عندما قام نتنياهو بقصف قطاع غزة والضفة الغربية، رغم وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نتنياهو مجرم ومسئول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويبدو أن هناك تراجعًا في الروح الإنسانية، في ظل استمراره في ارتكاب هذه الجرائم"