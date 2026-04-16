اندلعت، الخميس، احتجاجات ضد مشروع قانون يُعرف باسم "قانون يادان"، الذي يهدف إلى معاقبة معاداة الصهيونية، أمام مبنى البرلمان الفرنسي في باريس.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الاحتجاجات تتزامن مع بدء مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي قدمته النائبة كارولين يادان، عام 2024.

وعلق المحتجون على الأشجار لافتات تحمل أسماء أطفال فلسطينيين استشهدوا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة أمام الأشجار.

كما علقوا ملابس أطفال مطلية باللون الأحمر ترمز لأطفال غزة وسط انتشار أمني مكثف حول مبنى الجمعية الوطنية.

وشارك في الاحتجاج كل من مانون أوبري، عضوة البرلمان الأوروبي عن مجموعة اليسار الاشتراكية الفرنسية الديمقراطية، ورئيسة جمعية أوروبا فلسطين أوليفيا زيمور، وعدد من نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري.

يشار إلى إطلاق حملة توقيعات في فرنسا ضد مشروع القانون، حيث قررت لجنة القوانين في الجمعية الوطنية إغلاق الحملة التي حظيت بدعم أكثر من 700 ألف شخص.

وينص مشروع القانون، الذي قدَّمته النائبة كارولين يادان، إلى الجمعية الوطنية في نوفمبر 2024، على معاقبة إنكار وجود دولة إسرائيل أو تشبيهها بالنظام النازي.

وسيُناقش البرلمان مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "مكافحة الأشكال الجديدة لمعاداة السامية"، اعتبارا من اليوم الخميس.