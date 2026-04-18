حسام حسن يهاجم إدارة مودرن سبورت بعد رحيله ويكشف كواليس مثيرة داخل النادي

أدلى حسام حسن بتصريحات قوية عقب رحيله عن نادي مودرن سبورت، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي الحديث عن أي تفاصيل تخص تجربته داخل النادي، احترامًا للمنظومة التي لعب لها، لكنه اضطر للرد بعد نشر إدارة النادي بيانًا – على حد وصفه – لا يعرف توقيته أو الهدف منه.

وقال حسن إن إنهاء التعاقد تم بإصرار منه، مشيرًا إلى أن هناك “خلافات داخلية” واتهامات بوجود تمييز في التعامل بين اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات ومنح بعض اللاعبين امتيازات بسبب قربهم من إدارة النادي، بينما – حسب كلامه – يعاني آخرون من التهميش.

وأضاف أنه شهد قرارات وصفها بـ”غير العادلة” داخل الفريق، منها منع بعض اللاعبين من التدريب ووقف مستحقاتهم ومنعهم من التعبير، داعيًا اللاعبين الشباب إلى التأكد جيدًا قبل الانضمام للنادي.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن تفاصيل أكثر قد تظهر لاحقًا عبر لقاءات إعلامية، متطرقًا إلى الحالة النفسية لبعض اللاعبين داخل الفريق، ومختتمًا بعبارة مؤثرة عن وفاة أحمد رفعت.