المطرب عمر كمال: عندي 5 عربيات وأحدثهم سيارة إنجليزية اشتريتها بـ9 ملايين «مش كتير»

كشف المطرب الشعبي عمر كمال عن امتلاكه خمس سيارات، مشيرًا إلى أن أحدثها سيارة إنجليزية من ماركة لوتس، يبلغ سعرها نحو 9 ملايين جنيه.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كل الناس» المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن سعر السيارة «مش كتير»، موضحًا أن سيارته من طراز مرسيدس جي كلاس تظل الأعلى سعرًا بين سياراته.

وأكد أنه يعتبر نفسه «الأشطر» بين أبناء جيله في مجال الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن تقييمه يستند إلى مقارنة ممتلكاته بممتلكات نظرائه.

وأوضح أنه يحرص على شراء العقارات بكل السيولة المتاحة لديه، دون الاتجاه حاليًا إلى تأجيرها أو السكن فيها، مفضلًا الاحتفاظ بها في مناطق متميزة مثل مدينتي والقاهرة الجديدة.

وأضاف أن هدفه من تجميد الأصول العقارية هو الاستفادة منها مستقبلًا بعد ارتفاع قيمتها، أو ترك حرية اختيار السكن لزوجته المستقبلية من بين هذه الممتلكات.

ووصف زميله المطرب حمو بيكا بأنه «فاشل» في إدارة المشروعات التجارية، مؤكدًا أنه لم يحقق نجاحًا في أي مشروع أسسه.

وأشار إلى أن «بيكا» يفضل استثمار أمواله في الذهب وشراء السبائك، مستشهدًا بقيامه بشراء سبائك عقب إحدى حفلاته الناجحة.