موديز تعدل نظرتها المستقبلية للعراق إلى سلبية بسبب حرب الشرق الأوسط

عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، نظرتها المستقبلية للعراق من "مستقرة" إلى "سلبية" مشيرة إلى المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني للبلاد نتيجة تأثير الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على تدفق الطاقة وعلى الأمن.

وقالت موديز "اعتماد العراق بشكل كبير على قطاع النفط يعني أن أي خلل في الصادرات عبر مضيق هرمز -التي تمثل نحو 90 بالمئة من صادرات العراق من النفط الخام- سيؤدي إلى انخفاض كبير في تدفقات الدولار والإيرادات المالية"، بحسب وكالة رويترز.

وفي الشهر الماضي، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بالبلاد بأن إنتاج حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انخفض بنحو 80 بالمئة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق المضيق، مما أدى إلى ارتفاع مخزونات النفط إلى مستويات حرجة.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، بأن المضيق قد فُتح بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي تم التوصل إليه، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن اتفاقا لإنهاء حرب إيران سيُعقد "قريبا"، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير واضح.

وقالت أربعة مصادر في قطاع الطاقة لرويترز إن العراق استأنف صادرات النفط من جنوب البلاد اليوم الجمعة بعد توقف استمر لأكثر من شهر.

وأضافت وكالة موديز في تقريرها: "حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار، نتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود حركة النفط عبر المضيق إلى طبيعتها".

وأبقت الوكالة على تصنيف العراق عند "Caa1".