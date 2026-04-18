عناق بين ماكرون وميلوني يخطف الأضواء بعد شهرين من التوترات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة عناق وصف بـ"المحرج" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك أمام عدسات الكاميرات خلال ظهور علني مشترك.



وظهرت في الفيديو رئيسة الحكومة الإيطالية لحظة وصولها إلى باريس، لحضور قمة زعماء أوروبيين لبحث سبل استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل، مثيراً تعليقات متباينة بين من اعتبره موقفاً عفوياً ومن رأى فيه لحظة "محرجة" بين ماكرون وميلوني.

ويأتي هذا المشهد بعد جدل وتراشق علني اندلع بين الزعيمين في 20 فبراير الماضي ، على خلفية تعليقات أدلت بها ميلوني حول مقتل ناشط يميني في فرنسا، وصفت فيها الحادثة بأنها "جرح لأوروبا بأسرها" في ظل "مناخ من الكراهية الأيديولوجية".