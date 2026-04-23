أمريكا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان

حثت السفارة الأمريكية في بيروت المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء "إن السفارة الأمريكية في بيروت تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان".

وأضافت "لا تزال البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة. نحن نحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان بينما تظل خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة. ونوصي المواطنين الأمريكيين في لبنان الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة ومتابعة الأخبار لمواكبة التطورات العاجلة".

وهناك مؤشرات حالية على أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يتعثر.

وقال حسين الحاج حسن ،العضو في حزب الله اللبناني ، لمحطة تلفزيونية لبنانية إن المنظمة لم تعد ملزمة بوقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران قد تبادلا الاتهامات في عدة مناسبات سابقة بانتهاك وقف إطلاق النارالذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة ولمدة عشرة أيام.

ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات على مستوى السفراء بين البلدين في واشنطن يوم غد الخميس.