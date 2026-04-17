ترامب: نهاية الحصار على الموانئ الإيرانية ستكون لحظة توقيع الاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران قالت إن هناك خلافات كبيرة لكن سيتم العمل على حلها إذا كانت موجودة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، مساء الجمعة، أن لحظة توقيع الاتفاق مع إيران سينتهي الحصار على الموانئ الإيرانية.

وأشار إلى أنه ستكون هناك محادثات في عطلة نهاية الأسبوع وأمور كثيرة جيدة تحدث ويشمل ذلك لبنان، مؤكدا أنه لا يعتقد أن هناك خلافات جوهرية كبيرة وأنه سيتم العمل على تسوية أي عقبات تظهر.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران تقوم "بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية" بإزالة جميع الألغام البحرية.

وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى بشكل نهائي.

وأكد أن المضيق لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم.

وقال ترامب إن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل" أمام حركة الملاحة والتجارة، موجهاً الشكر لإيران على إعادة فتحه، ومؤكداً جاهزيته للمرور الكامل.