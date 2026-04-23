هولندا تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية على السعودية وعددٍ من دول المنطقة

جددت هولندا إدانتها للاعتداءات الإيرانية على السعودية وعددٍ من دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الأربعاء أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، استعرض خلال لقائه في الرياض مع وزير خارجية هولندا توم بيريندسن "مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية".

وأضافت "واس" أن "الجانب الهولندي جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة وعددٍ من دول المنطقة، إضافة إلى بحث جهود البلدين ومساعيهما المتواصلة في الحفاظ على أمن وسلامة الممرات المائية الدولية".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الهولندي إلى المملكة ضمن جولة له في منطقة الخليج شملت قطر والإمارات العربية المتحدة. وأدانت هولندا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والدولية، بشدة الاعتداءات الإيرانية على منطقة الخليج في مارس/آذار الماضي، ولا سيما الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية ومنشآت النفط والغاز، بالإضافة إلى الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

واستدعت هولندا السفير الإيراني في أمستردام احتجاجاً على هذه الهجمات، وفقاً لما صرح به وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن في بداية مارس الماضي.

ووقعت هولندا على بيان مشترك مع عدة دول (من بينها فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان) تدين فيه الهجمات الإيرانية وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة.