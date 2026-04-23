فرنسا وبريطانيا توقعان اتفاقا لوقف عبور المهاجرين عبر القنال الإنجليزي

وقعت الحكومتان البريطانية والفرنسية، اليوم الخميس، اتفاقا جديدا بملايين اليورو؛ يهدف إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بقوارب صغيرة، من خلال زيادة دوريات الشرطة وتعزيز أعمال المراقبة في شمالي فرنسا.

ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ونظيرها الفرنسي لوران نونيز، رسميا الاتفاق الممتد لثلاث سنوات، خلال زيارة مشتركة إلى منطقة دونكيرك.

وأشادت شبانة محمود بالاتفاق الجديد، واصفة إياه بأنه يوفر "المزيج المناسب من المهارات والقدرات التي نعلم أنها ستنجح على الشواطئ في سبيل تقليل عمليات العبور".

وقال نونيز إن الاتفاق سيساعد في "مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر، وهي شبكات ضارة للغاية بشكل واضح".

وبموجب الاتفاق، ستقدم المملكة المتحدة 500 مليون جنيه استرليني (675 مليون دولار) لتعزيز الإجراءات في شمالي فرنسا، إضافة إلى 160 مليون جنيه استرليني (216 مليون دولار) أخرى، وذلك رهنا بمدى نجاح التكتيكات الجديدة في الحد من عمليات عبور القنال.

وأفادت وزارة الداخلية البريطانية بأنه، في حال فشل تلك الجهود، سيتم وقف التمويل الإضافي بعد عام واحد.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن الخطة تهدف إلى زيادة عدد العناصر المنتشرة ميدانيا من 907 حاليا إلى 1392 خلال الفترة بين 2026 و2029، إلى جانب إنشاء وحدة شرطة إضافية مخصصة لمكافحة الهجرة غير النظامية، بتمويل فرنسي.