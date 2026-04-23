زيلينسكي يكشف عن تفاصيل اتفاقات أمنية مع ثلاث دول خليجية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن بلاده وقعت "اتفاق مسيرات" مع ثلاث دول خليجية يهدف إلى مساعدتها على تصنيع مسيرات أقل ثمنا وطائرات مسيرة اعتراضية.

وقام زيلينسكي، بجولة في دول الخليج أواخر شهر مارس الماضي، لكن لم ترد تفاصيل فورية عن الاتفاقات التي تم توقيعها بين أوكرانيا ودول الخليج.

وذكر زيلينسكي: "قد تبلغ تكلفة مسيرة منخفضة التكلفة إيرانية الصنع من طراز شاهد ما بين 80 و130 ألف دولار. ولن يتم تدميرها بصاروخ قيمته من 3 إلى 4 ملايين دولار، بل بمسيرة اعتراضية ثمنها 10 آلاف دولار".

وأضاف أنه يرغب في مساعدة دول الخليج في الدفاع عن نفسها.

وذكر زيلينسكي في وقت سابق من الشهر الجاري، أن أوكرانيا قد تحصل على أسلحة دفاع جوي مقابل خبرتها في المسيرات، لحماية بنيتها التحتية للطاقة فضلا عن النفط والديزل ومساعدات مالية في بعض الحالات. ولم ينشر المسئولون الأوكرانيون تفاصيل الاتفاق النهائي.



