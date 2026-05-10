إصابة نيكو ويليامز تهدد مشاركته في كأس العالم مع إسبانيا

تعرض نيكو ويليامز، نجم منتخب إسبانيا، لإصابة مقلقة قبل قرابة شهر من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال مشاركته مع فريقه أتلتيك بيلباو.

وخسر أتلتيك بيلباو أمام فالنسيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز.

وغادر نيكو ويليامز ملعب المباراة بعد 35 دقيقة فقط من الانطلاق بسبب إصابة عضلية، مما أثار المخاوف في منتخب إسبانيا من إمكانية عدم لحاقه بالمباراة.

ولم يحدد النادي الإسباني حجم الإصابة ومدة غياب اللاعب، حيث من المنتظر خضوعه لكشوفات طبية لحسم كل شيء.

وفي حال كانت الإصابة بشد عضلي من من الدرجة الأولى، فمن المتوقع تعافيه خلال أسبوعين والعودة للمشاركة قبل انطلاق كأس العالم، بينما إذا كانت الإصابة من الدرجة الثانية أو الثالثة، فقد يغيب عن كأس العالم.

ويخوض منتخب إسبانيا كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات الرأس الأخضر، أوروجواي ومنتخب السعودية.