القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء

تحتفل القوات المسلحة المصرية بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، في أجواء وطنية بالفخر والاعتزاز.

وتحل ذكرى تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، تخليدا لعودة آخر شبر من أرض سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، بعد سنوات من الاحتلال، في واحدة من أعظم صفحات التاريخ الوطني التي جسدت قوة الإرادة المصرية ووحدة الصف.

وتأتي هذه المناسبة الوطنية لتجدد في نفوس المصريين مشاعر الاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداءً للأرض، في مقدمتها بطولات حرب أكتوبر 1973، التي مهدت الطريق لاستعادة الأرض عبر مسار عسكري ودبلوماسي متكامل، انتهى بتحقيق النصر الكامل.

ومن المنتظر أن تشهد مختلف محافظات الجمهورية فعاليات متنوعة احتفالا بهذه الذكرى، تشمل عروضا فنية وثقافية وندوات تثقيفية تسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء، ودورها المحوري في الأمن القومي المصري.

وتظل ذكرى تحرير سيناء رمزا للعزة الوطنية، وحافزا لمواصلة جهود البناء والتنمية، خاصة في شبه جزيرة سيناء التي تشهد تنفيذ مشروعات قومية كبرى، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.