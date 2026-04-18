الغزواني: لا وجود لقواعد عسكرية فرنسية في موريتانيا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في لقاء مع صحفيين فرنسيين بباريس، ليل الجمعة / السبت، إنه لا وجود لقواعد عسكرية فرنسية في بلاده.

وكشف الغزواني، في تصريحه الذي نقلته مصادر صحفية حضرت اللقاء، عن وجود تعاون في مجال التكوين العسكري مع فرنسا، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون.

وأضاف في اللقاء الذي جرى على هامش زيارته إلى باريس أن التعاون مع فرنسا يظل قائما، لكنه يركز على التدريب وبناء القدرات، قائلا: "لا يوجد جنود فرنسيون إلى جانبنا، لكننا بحاجة إلى التكوين".

وتعتبر موريتانيا آخر حليف لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي بعد أن خسرت مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وتوجه الغزواني إلى باريس، يوم الثلاثاء، في زيارة دولة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها إلى فرنسا بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون.