الحج السعودية: بدء وصول ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبحرية ضمن منظومة خدمات متكاملة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة الحج، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة للحجاج.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - أن المنافذ الجوية استقبلت حتى الآن عدداً من الرحلات القادمة من عدة دول، من بينها باكستان وتركيا وأفغانستان وماليزيا والهند وبنجلادش وتايلاند، حيث بلغ إجمالي الرحلات نحو 30 رحلة، جرى استقبالها وفق إجراءات منظمة وخدمات متكاملة تضمن سهولة وسلاسة وصول الحجاج.

وأشارت الوزارة إلى تكامل التنسيق في إطار الجهود العملية في المنافذ لتيسير إجراءات القدوم، وتسريع إنهاء إجراءات الدخول، وتقديم خدمات إرشادية ومساندة بلغات متعددة، بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن.