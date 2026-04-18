أحمد حسن: طارق حامد رفض عرضًا ضخمًا من بيراميدز وتمسك بالزمالك

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن طارق حامد، لاعب الزمالك السابق، رفض عرضًا ماليًا كبيرًا من نادي بيراميدز خلال فترة تواجده في النادي.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه “الكابتن” على قناة dmc، إن إدارة بيراميدز تواصلت مع طارق حامد لضمه، وقدمت له عرضًا وصل إلى ثلاثة أضعاف عقده مع الزمالك، لكنه رفض العرض بشكل نهائي.

وأضاف أن طارق حامد فضّل الاستمرار مع الزمالك في تلك الفترة، رغم الإغراءات المالية الكبيرة، مؤكدًا أنه كان متمسكًا بموقفه داخل النادي الأبيض.

ويُعد طارق حامد من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث لعب دورًا محوريًا مع الزمالك وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، قبل أن ينهي مسيرته الكروية مؤخرًا بعد تجربة احترافية في الدوري السعودي.