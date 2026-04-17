مينا عطا يطرح فيديو كليب أغنية الدنيا بتلعب بينا

طرح الفنان مينا عطا، فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم «الدنيا بتلعب بينا»، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الاستماع الموسيقية المختلفة، وتم تصويرها عند سفح الأهرامات، وهي من كلمات سوسكا، وشهاب تام، وألحان سيدو، وتوزيع مهاب سامى.

وتقول كلمات الأغنية: «عشت انا عمري بصبر نفسي بطعم حاجات.. بملي في خانا ويفضل فاضي قصدها خانات.. بحلم والاحلام بتسبني وتروح.. ابسط حاجه ليه بتحصل بطلوع الروح.. والدنيا بتلعب بينا.. وتسرق منا حاجات.. بنحلم تضحك لينا.. حتي لو لساعات.. والدنيا بتلعب بينا.. وتسرق منا حاجات.. بنحلم تضحك لينا.. حتي لو لساعات».

وكان مينا عطا شارك مؤخرا في أوبريت «عظم شهيدك»، بمشاركة حنين الشاطر، وأحمد فريد، ضمن احتفالية يوم الشهيد، وكانت من كلمات محمد إبراهيم، ألحان عماد كمال، توزيع وفواصل موسيقية وتسجيل وميكس وماستر رامي نوار، كيبورد شاهي.