النائبة أمل سلامة للآباء المتهربين من النفقة والمطالبين بحضانة الطفل: عايز تاخده تبهدله!

علقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على مطالبات الرجال بخفض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية ليصبح 7 سنوات للولد و10 سنوات للبنت.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» إن الأحاديث حول زيادة نسبة الطلاق منذ عام 2005 إلى 2024 بسبب سن الحضانة هو «كلام لا يمت إلى الصحة تماما»، مؤكدة أن التوازن الأسري والعدالة لا يتحققان عبر سن الحضانة.

وأضافت أن انتزاع الطفل من أمه في سن 7 أو 9 سنوات يشكل مشكلة، كونه لا يزال في مرحلة تكوين نفسي ولم ينضج عاطفيا بعد، فضلا عن عدم اكتمال جهازه العصبي.

وأكدت أن هذه المرحلة العمرية تمثل الاستقرار والأمان للطفل، موضحة أن شعور الطفل بالانتزاع من حضن أمه إلى بيئة أخرى يؤدي إلى فقدان «الارتباط الآمن والاستقرار».

وأشارت إلى ذلك يتسبب في حالة من التوتر المزمن للطفل، وعدم ثقة بالنفس، أو التحول إلى سلوك عدواني، مشددة أن القضية ليست صراعا بين الأب والأم، بل يجب تغليب «مصلحة الطفل الفضلى».

وأضافت أن ضغط الأمهات ينبع من تهرب بعض الآباء من دفع «النفقة» ومسئوليات الطفل، قائلة: «هناك آباء يتهربون من النفقة، عندما يتهرب من النفقة ومن مسئولياته وواجباته تجاه الطفل، أنت عايز تاخده ليه؟ عايز تاخده تبهدله! الأم غير واثقة بأنه سيؤخذ ليوضع في بيئة آمنة، أو أنه سينفق عليه».

واستشهدت بحديث الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي أشار إلى رأي بعض الأئمة القدامى بجواز بقاء الطفل في حضن أمه حتى لو كانت متزوجة إذا اقتضت مصلحته ذلك.