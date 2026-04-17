كشفت الفنانة ريم سامي عن كواليس مشوارها الفني وأبرز محطاته، مؤكدة أن شغفها بتقديم الأدوار الصعبة كان الدافع الرئيسي وراء اختياراتها منذ البداية، وذلك خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي على إذاعة نجوم إف إم.

وأوضحت ريم سامي أنها منذ أول «أوديشن» شاركت فيه لمسلسل «الحب فرصة أخيرة»، رفضت الاكتفاء بدور يشبه شخصيتها، وطلبت تقديم شخصية مختلفة تنتمي لطبقة فقيرة وتسعى لتحقيق طموحها، معتبرة أن تلك اللحظة كانت نقطة التحول التي دفعتها للبحث الدائم عن التحدي.

وأكدت أن مشاركتها في مسلسل البرنس شكلت انطلاقتها الحقيقية نحو الجمهور، مشيرة إلى أن العمل حقق نجاحًا واسعًا بفضل فريقه، وعلى رأسهم محمد رمضان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، وهو ما منحها دفعة قوية للاستمرار في اختيار أدوار مركبة، قائلة: «بعد البرنس بقيت بدور على الدور المختلف ومش بقبل بأي حاجة عادية».

وعن تجربتها الأخيرة في رمضان من خلال مسلسل «علي كلاي»، أوضحت أن شخصية «همت» كانت من أصعب الشخصيات التي قدمتها في مسيرتها، إذ استغرقت نحو شهر كامل في التحضير لها، مؤكدة أنها لم تعتمد فقط على حفظ الحوار، بل سعت لفهم الأبعاد النفسية للشخصية، خاصة أنها فتاة لم تتلقَّ الحب الكافي في حياتها.

وأضافت أن مشهد القتل كان الأصعب على الإطلاق، لاعتماده على التعبير الداخلي والانفعالات أكثر من الحوار، مشيرة إلى شعورها بضغط كبير أثناء تصويره.

وأشادت بدور الفنان أحمد العوضي، الذي كان مؤمنًا بقدراتها وشجعها على خوض التجربة، لافتة إلى حرصه على دعمها قبل المشاهد المهمة، وهو ما ساعدها على تقديم الأداء المطلوب. كما أثنت على التعاون مع الفنان محمد ثروت، مؤكدة أنه يتمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقديم الدراما بسلاسة رغم شهرته في الكوميديا.

وفي سياق حياتها الشخصية، كشفت ريم سامي أن زوجها محمد كان أول من تستشيره في اختياراتها الفنية، مؤكدة أنه يمثل دعمًا أساسيًا لها ويشجعها على اتخاذ قرارات جريئة.

كما أوضحت أن الزواج غيّر شخصيتها وجعلها أكثر هدوءًا واتزانًا، مشيرة إلى أن تجربة الأمومة كان لها تأثير عميق عليها، خاصة بعد تعرض ابنها لموقف صحي صعب، وهو ما جعلها تدرك قيمة العائلة بشكل أكبر.

وفي حديثها عن قضايا المرأة، أعربت ريم سامي عن أمنيتها في إقرار قانون ينص على وجود معاش للمطلقات، مؤكدة ضرورة وجود آلية تضمن لهن دخلًا ماديًا ثابتًا لفترة مؤقتة يساعدهن على تدبير شؤون حياتهن، خاصة في المراحل الأولى بعد الانفصال، بما يمنحهن فرصة للوقوف على أقدامهن دون ضغوط قاسية.

وأوضحت أن غياب الدعم المادي قد يدفع بعض النساء لتحمل أوضاع صعبة تصل أحيانًا إلى الإهانة أو العنف، فقط لعدم امتلاكهن مصدر دخل مستقل، مشددة على رفضها التام لكل أشكال العنف ضد المرأة، ومعربة عن حزنها لرؤية سيدات يُجبرن على الاستمرار في علاقات مؤذية بسبب الحاجة، مؤكدة أن الأمان المادي يمثل خطوة أساسية لحماية كرامة المرأة ومنحها حرية الاختيار.

وتحدثت عن دور أسرتها في حياتها، مشيرة إلى أن والدتها كانت نموذجًا للمرأة العاملة التي تؤمن بقيمة الاجتهاد، بينما تعلمت من والدها الحنية ومواجهة التحديات. كما نفت أن يكون شقيقها المخرج محمد سامي وراء بدايتها الفنية، مؤكدة أنها حصلت على أول فرصة بمفردها، لكنه أصبح لاحقًا من أبرز الداعمين لها، ويحرص دائمًا على توجيهها بنصيحة أساسية: «ما تعمليش حاجة مش مقتنعة بيها».

واختتمت ريم سامي تصريحاتها بالتأكيد على طموحها لتقديم أعمال متنوعة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الكوميديا الرومانسية والأكشن، إلى جانب اهتمامها بتقديم قضايا المرأة بشكل أعمق، معربة عن رغبتها في التعاون مع عدد من كبار النجوم، من بينهم يسرا وكريم عبد العزيز، مؤكدة أن تركيزها سيظل دائمًا على جودة الأعمال وليس كثرتها.