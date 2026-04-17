عمرو أديب: دور مصر بالمنطقة واضح لكن مش لازم كل حاجة نقول إحنا اللي عملناها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لها دور كبير في المنطقة في كل شيء، معقبا: «مصر لا تبحث عن دور لكن الدور يبحث عن مصر».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر تقف بجانب دور باكستان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وهو أمر طبيعي.

وتابع: «مصر لها دور عندما يحتاجون الدور وتتدخل عندما تتقعد الأمور ولديها قنوات مفتوحة مع الجميع.. وأرفض حال التنابذ بين من يقول أنت لك دور وآخر يقول إنت ملكش دور».

واستكمل: «مصر لديها دور من حيث الموقع والقيادة والكثافة السكانية ومن الجائز أن يكون في بعض الحالات الدور يأخذ نطاقًا معينًا وأن يتولى طرف آخر زمام الأمور».

وأشار إلى أن البعض يوجه انتقادات لمن لا يذكر اسم مصر ويشيد بها في المفاوضات، وقال: «إيه السذاجة السياسية دي مش لازم كل حاجة نبقى إحنا اللي عملناها.. مصر لا تبحث عن دور لكن الدور هو الذي يبحث عن مصر».

ولفت إلى أن مصر شأنها شأن دول المنطقة لها أدوار واضحة، وأوضح أن الدولة تؤدي دورها بما يليق بمقامها وأن تكون قوة إقليمية مؤثرة.