أيمن يونس: الزمالك استحق الوصول لنهائي الكونفدرالية

أعرب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بالتأهل لنهائي الكونفدرالية عقب الفوز بهدف دون رد على شباب بلوزداد بمجموع المباراتين.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة اليوم كان مضغوطة للغاية وكان بها توتر أعصاب رهيب على لاعبي الزمالك ولكن الأهم هو التأهل للنهائي وليس الأداء ومعتمد جمال خرج بالمباراة إلى بر الأمان وأجواء اليوم كانت مميزة".

وأضاف: "ما قدمته جماهير الزمالك في لقاء شباب بلوزداد فوق الخيال ونستحق الوصول للمباراة النهائية ومن وجهة نظري سنرى أداء مميز للغاية من اللاعبين في النهائي".

وأوضح: "الزمالك راهن على الجدار الحديدي لدفاع الزمالك وأداء حسام عبدالمجيد كان مميز للغاية ويستحق أن يكون أفضل لاعب في اللقاء".