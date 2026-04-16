مسئول يمني وسفير ألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع في اليمن

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم الخميس، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مستجدات الأوضاع العامة في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ"، أن اللقاء تناول التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، والجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز أداء مؤسسات الدولة ودفع المسار الوطني الشامل.

وناقش الجانبان، الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على اليمن والمنطقة، بالإضافة إلى مستجدات الوضع في محافظة حضرموت، بما في ذلك الجوانب الأمنية والسياسية والإنسانية.

واستعرض الخنبشي، خلال اللقاء، الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في حضرموت، والتي شملت تعزيز القدرات البشرية وتطوير الإمكانيات وتحسين أوضاع الرواتب، مشيراً إلى ما أسهمت به هذه الخطوات في دعم الاستقرار رغم التحديات الراهنة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى طبيعة العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية، وأهمية تعزيز التنسيق بينهما، مع التأكيد على الاستفادة من التجربة الألمانية في بناء الدولة الاتحادية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والتنمية المتوازنة.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل مساع إقليمية ودولية لدفع العملية السياسية في البلاد، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ اندلاع الصراع في اليمن، وما خلفته من تحديات إنسانية واقتصادية كبيرة.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم وسط تحركات أممية مستمرة لتحقيق السلام.