يقام حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف مديره الفني وقائده الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي، ويحمل عنوان "الإصلاح"، ويقوده المايسترو نادر عباسي، ويشارك خلاله عازف البيانو شادي بدر، وذلك في السادسة والنصف مساء السبت 11 أبريل على المسرح الكبير.

ويضم البرنامج مختارات متنوعة من أعمال كبار المؤلفين، منها الكونشرتو الأول للبيانو والأوركسترا لـ راخمانينوف، والسيمفونية الخامسة والمعروفة باسم "الإصلاح" لـ فيليكس مندلسون، والتي كتبت عام 1830 للأوركسترا الكاملة وتعد ثاني أعمال مندلسون السيمفونية الممتدة، وظهرت للنور لأول مرة عام 1868 بعد 21 عامًا من رحيله، وهو ما يفسر حملها الرقم الخامس رغم أسبقيتها الزمنية، ورغم ندرة عزفها، إلا أنها تحظى حاليًا بمكانة وتقدير يفوقان ما لاقته عند عزفها الأول.

يذكر أن الموسم الحالي لأوركسترا القاهرة السيمفوني يشهد استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين والمصريين، بجانب إتاحة الفرصة للمواهب الواعدة في المجال، مع تقديم مجموعة من المؤلفات العالمية والمصرية البارزة.