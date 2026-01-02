سوريا: متحدث باسم وفد الإدارة الذاتية يتوقع بدء تنفيذ بنود اتفاق مارس خلال أيام

توقع ياسر السليمان المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية التفاوضي في شمال وشرق سوريا مع الحكومة السورية، بدء تنفيذ بنود اتفاق العاشر من مارس خلال أيام، مشيرا إلى أن الطرف الأمريكي حاضر في الإشراف على تنفيذ الاتفاق بطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأضاف السليمان في لقاء مع تلفزيون سوريا اليوم الخميس، "نحن حريصون على سيادة الدولة السورية وتفعيل المؤسسات السيادية في مناطق شمال وشرقي سوريا".

وتابع قائلا "سوريا لا تحتمل سوى جيش واحد بتشكيلات متنوعة، قد نرى العديد من الضباط في وزارة الدفاع السورية وقد تكون التفاهمات أفضت إلى ذلك".

واستطرد "نعول على وطنية الرئيس الشرع وحرصه على أن تتحقق عملية الدمج من أجل التفرغ لبناء سوريا كما يليق بتضحيات السوريين".

وحول ملف الثروات الباطنية بما فيها المشتقات النفطية في شمال شرقي البلاد، قال السليمان إنها "ستكون بمتناول جميع السوريين ضمن مؤسسات الدولة السورية، وسيخصص ريع من عائدات المشتقات النفطية للمناطق التي تستخرج منها".

يذكر أن الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين الرئيس الشرع و مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يتضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية عام 2025.