أفادت تقارير Sport Mediaset أن إنتر ميلان توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي الهلال السعودي لإعارة الظهير البرتغالي جون كانسيلو لمدة ستة أشهر، لكن اللاعب ما زال ينتظر عرضًا رسميًا من برشلونة قبل حسم مستقبله.

الاتفاق مع الهلال يشمل دفع جزء من راتب كانسيلو في النصف الثاني من الموسم، نظرًا لأن معظم الأندية الأوروبية، بما في ذلك إنتر، لا تستطيع تحمل راتبه السنوي البالغ 15 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.

كما أضاف التقرير أن إنتر قد يرسل فرانشيسكو أتشيربي أو ستيفان دي فري إلى الهلال، حيث يرغب سيموني إنزاجي في إعادة لقاء مدافعيه السابقين.

حالياً، يجري إنتر محادثات مباشرة مع كانسيلو لإقناعه بالعودة إلى سان سيرو، رغم اهتمام أندية أخرى، أبرزها برشلونة ويوفنتوس.

ويُذكر أن كانسيلو خارج حسابات الهلال بعد خلافه مع إنزاجي، مما يجعل رحيله في يناير خيارًا واقعيًا.