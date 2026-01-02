أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جاهزية اللجان الانتخابية استعدادا لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، المقرر عقدها يومي 3 و4 يناير الجاري.

وأكدت جاكلين، أن جميع المقار الانتخابية تم تجهيزها بالكامل لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من جاهزية الممرات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ورفع مستوى النظافة داخل اللجان ومحيطها بما يهيئ مناخا آمنًا ومنظما يسهل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري.

كما أشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع تحقيق تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن.

وأضافت أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة مستمرة في الانعقاد على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة سير الانتخابات ورصد الشكاوى والبلاغات الواردة، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها بما يضمن انتظام العملية الانتخابية.

وأكدت أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات تليق بإرادة الشعب.

ودعت محافظ البحيرة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن أبناء المحافظة دائما ما يثبتون وعيهم وانتماءهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية دعما لمسيرة البناء والتنمية.

وتُجرى جولة الإعادة في 4 دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، تشمل الدائرة الرابعة رشيد والمحمودية والرحمانية، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 271 مركزا بإجمالي 300 لجنة، فيما يبلغ عدد الناخبين مليون و515 ألفا و410 ناخبين وناخبات.