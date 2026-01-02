نجم الزمالك السابق: أتوقع نهائي الكان بين مصر ونيجيريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توقع شريف أشرف نجم نادي الزمالك السابق، أن يجمع نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر ونيجيريا.

ويتقابل منتخب مصر مع بنين يوم الإثنين المقبل في دور الـ16 من البطولة المقامة في المغرب، وفي نفس اليوم يلعب المنتخب النيجيري مع نظيره موزمبيق بنفس المرحلة من البطولة.

وأكد أشرف أن المتابع لطريق المنتخبين يجد أنهما الأقرب للوصول إلى النهائي.

وأضاف: "منتخب مصر قد يتقابل مع كوت ديفوار حال تأهلهما وفي طريقه أيضا السنغال، أما منتخب نيجيريا الذي ظهر بشكل قوي فربما تكون العقبة الأبرز أمامه منتخب المغرب".

وتابع في تصريحات لقناة "الزمالك": "الشيء الرائع في منتخب مصر هو الروح القتالية التي رأيناها لاسيما في مباراة جنوب أفريقيا بالجولة الثانية والإصرار على تحقيق الفوز".